Епанчинцев о поражении от «Нефтехимика»: «Амур» должен был быть свежее, не лучший матч. Мало забиваем от нехватки мастерства»

прокомментировал поражение от со счетом 3:4 в овертайме.

«Не лучший наш матч, не самый качественный хоккей показали. Соперник уже давно на выезде, мы должны были быть свежее!

Совершили ненужные ошибки, удаления. Предстоит разбираться. Тем не менее, взяли очко. В овертайме был хороший шанс выиграть матч. Не забили буллит, пропустили в овертайме – это закон хоккея.

Почему «Амур» проигрывает матчи с прямыми соперниками в борьбе за плей-офф? Немаловажный фактор, конечно, психология. На молодых ребят немножко давит ситуация. Сегодня во всех пропущенных шайбах могли доработать получше. Думаю, ошибочки сейчас исправим.

Радует, что много создаем в большинстве. А мало забиваем от нехватки мастерства. Тренировочного процесса практически нет, только теория и восстановление.

Пропущенный гол в большинстве? Получили контратаку, вроде бы вернулись в оборону, но одного игрока забыли. Вот и получилась целая цепочка», – сказал главный тренер .