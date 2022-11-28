Епанчинцев о поражении от «Нефтехимика»: «Амур» должен был быть свежее, не лучший матч. Мало забиваем от нехватки мастерства»
Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счетом 3:4 в овертайме.
«Не лучший наш матч, не самый качественный хоккей показали. Соперник уже давно на выезде, мы должны были быть свежее!
Совершили ненужные ошибки, удаления. Предстоит разбираться. Тем не менее, взяли очко. В овертайме был хороший шанс выиграть матч. Не забили буллит, пропустили в овертайме – это закон хоккея.
Почему «Амур» проигрывает матчи с прямыми соперниками в борьбе за плей-офф? Немаловажный фактор, конечно, психология. На молодых ребят немножко давит ситуация. Сегодня во всех пропущенных шайбах могли доработать получше. Думаю, ошибочки сейчас исправим.
Радует, что много создаем в большинстве. А мало забиваем от нехватки мастерства. Тренировочного процесса практически нет, только теория и восстановление.
Пропущенный гол в большинстве? Получили контратаку, вроде бы вернулись в оборону, но одного игрока забыли. Вот и получилась целая цепочка», – сказал главный тренер «Амура».
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