Карандин считает, что «Амур» вряд ли выйдет в плей-офф: «В предстоящих шести дерби «Адмирал» – явный фаворит»

Юрий Карандин оценил шансы на выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– С самого начала сезона состав этого клуба, за исключением вратарской линии, вызывал вопросы. Там не была укомплектована линия легионеров, отсутствовало среднее звено, а многое в атаке держалось на взятых в аренду новичках Лихачеве и Гребенкине, плюс молодом Николишине.

Судя по последним сообщениям, в «Амуре» проблем становится еще больше. Неожиданно улетел домой лидер обороны Йордан, пошли какие-то странные разговоры вокруг другого легионера – форварда Дрозга. Вроде бы финансовых проблем в клубе наконец-то нет, но пришли совсем другие, внутренние, вот что обидно.

– Не слишком ли негативная картина? Все-таки по потерянным очкам «Амур» (32 игры, 29 баллов) сегодня попадает в плей-офф...

– Во многом этот результат обеспечен работой тренера Епанчинцева, которому в каких-то эпизодах удалось поставить «Амуру» интересный, достаточно атакующий хоккей. Из нынешнего состава он выжимает максимум, но потенциала у «Амура», учитывая новые кадровые проблемы, не вижу. Начинается вторая половина сезона, когда все решает стабильность игры и составов. Есть опасения, что Епанчинцев в плане результата обречен.

Я и сам переживаю за Хабаровск, все-таки именно этот город – хоккейная столица Дальнего Востока, в МХЛ благодаря школе он выступает намного лучше, чем Владивосток. Но в предстоящих шести дерби , у которого возрастной состав, все выстроено и нет никаких кадровых потерь, – явный фаворит. Подозреваю, что на этом декабрьском отрезке «Амур» и отстанет, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».