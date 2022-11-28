Павел Лысенков: «Кузьменко выполнил бонус на 850 тысяч долларов. Набрав 80 очков, его цена составит 9 млн долларов за сезон»

выполнил бонус на 850 тысяч долларов в .

Об этом сообщает журналист Павел Лысенков.

Нападающий отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

Кузьменко набрал 21 (11+10) балл при полезности «плюс 8» в 21 матче чемпионата за «Кэнакс».

«Когда Кузьменко забил в овертайме, его агент выставил три эмодзи – три мешка с деньгами.

Ну, логика тут совершенно понятна. Сейчас Андрей играет, подписав однолетний договор новичка на 0,95 млн долларов. При этом уже выполнил бонусы еще на 0,85 млн долларов.

Но уже сейчас с ним можно вести переговоры о новом контракте. Правда, на месте игрока мы бы не спешили.

С каждым днем цена Кузьменко растет. И если он сохранит темп, набрав 80 очков в 80 матчах чемпионата, его рыночная цена составит от 9 млн долларов за сезон.

Потому что Андрей получит статус неограниченно свободного агента и сможет уйти в любой клуб . А при такой игре – понятное дело – его оторвут с руками», – написал Лысенков.

Мильштейн опубликовал эмодзи с денежными мешками после гола Кузьменко в овертайме игры с «Сан-Хосе»