Павел Лысенков: «Кузьменко выполнил бонус на 850 тысяч долларов. Набрав 80 очков, его цена составит 9 млн долларов за сезон»
Андрей Кузьменко выполнил бонус на 850 тысяч долларов в «Ванкувере».
Об этом сообщает журналист Павел Лысенков.
Нападающий отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).
Кузьменко набрал 21 (11+10) балл при полезности «плюс 8» в 21 матче чемпионата за «Кэнакс».
«Когда Кузьменко забил в овертайме, его агент Дэн Мильштейн выставил три эмодзи – три мешка с деньгами.
Ну, логика тут совершенно понятна. Сейчас Андрей играет, подписав однолетний договор новичка на 0,95 млн долларов. При этом уже выполнил бонусы еще на 0,85 млн долларов.
Но уже сейчас с ним можно вести переговоры о новом контракте. Правда, на месте игрока мы бы не спешили.
С каждым днем цена Кузьменко растет. И если он сохранит темп, набрав 80 очков в 80 матчах чемпионата, его рыночная цена составит от 9 млн долларов за сезон.
Потому что Андрей получит статус неограниченно свободного агента и сможет уйти в любой клуб НХЛ. А при такой игре – понятное дело – его оторвут с руками», – написал Лысенков.
Мильштейн опубликовал эмодзи с денежными мешками после гола Кузьменко в овертайме игры с «Сан-Хосе»
Комментарии