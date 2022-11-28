Мильштейн опубликовал эмодзи с денежными мешками после гола Кузьменко в овертайме игры с «Сан-Хосе»
Агент Андрея Кузьменко своеобразно оценил действия хоккеиста в матче против «Сан-Хосе».
«Ванкувер» обыграл «Шаркс» (4:3 ОТ) в овертайме в игре регулярного чемпионата НХЛ, а российский форвард стал автором победного гола, набрав 2 (1+1) очка за результативность при полезности «плюс 3».
После решающего броска Кузьменко в социальной сети Дэна Мильштейна появилась публикация, содержащая в себе три смайлика с денежными мешками.
26-летний нападающий набрал 21 (11+10) балл при полезности «плюс 8» в 21 матче чемпионата за «Кэнакс».
Действующее соглашение Кузьменко с клубом на 950 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2022/23.
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