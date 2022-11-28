Мильштейн опубликовал эмодзи с денежными мешками после гола Кузьменко в овертайме игры с «Сан-Хосе»

Агент Андрея Кузьменко своеобразно оценил действия хоккеиста в матче против .

обыграл «Шаркс» (4:3 ОТ) в овертайме в игре регулярного чемпионата , а российский форвард стал автором победного гола, набрав 2 (1+1) очка за результативность при полезности «плюс 3».

После решающего броска Кузьменко в социальной сети появилась публикация, содержащая в себе три смайлика с денежными мешками.

26-летний нападающий набрал 21 (11+10) балл при полезности «плюс 8» в 21 матче чемпионата за «Кэнакс».

Действующее соглашение Кузьменко с клубом на 950 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2022/23.