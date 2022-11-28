Кузьменко сделал два силовых приема в матче с «Сан-Хосе». Это его первые хиты в НХЛ – в 21-й игре
Андрей Кузьменко совершил первые силовые приемы в НХЛ.
Нападающий «Ванкувера» выполнил два хита в ходе матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ), в котором россиянин также забил победный гол в овертайме и набрал 2 (1+1) очка за результативность.
При этом в течение 20 предыдущих игр Кузьменко не провел ни одного силового приема.
Среди игроков, сыгравших как минимум 21 матч в этом сезоне, есть только один хоккеист, на счету которого меньше двух силовых приемов – это нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс. У канадца один хит.
26-летний Кузьменко набрал 21 (11+10) балл при полезности «плюс 8» в 21 матче чемпионата за «Кэнакс».
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