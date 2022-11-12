У Кравцова расстройство желудка. Форвард «Рейнджерс» не сыграет с «Нэшвиллом»
Виталий Кравцов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
Российский нападающий «Рейнджерс» не сможет принять участие в игре из-за расстройства желудка.
22-летний хоккеист набрал первый результативный балл в этом сезоне в прошлом матче с «Детройтом» (8:2), отметившись голевой передачей.
Форвард сыграл в шести матчах текущего регулярного чемпионата при среднем игровом времени 08:44.
На старте этого сезона Кравцов пропускал игры из-за серии повреждений. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Комментарии