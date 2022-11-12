У Кравцова расстройство желудка. Форвард «Рейнджерс» не сыграет с «Нэшвиллом»

пропустит матч регулярного чемпионата против .

Российский нападающий не сможет принять участие в игре из-за расстройства желудка.

22-летний хоккеист набрал первый результативный балл в этом сезоне в прошлом матче с «Детройтом» (8:2), отметившись голевой передачей.

Форвард сыграл в шести матчах текущего регулярного чемпионата при среднем игровом времени 08:44.

На старте этого сезона Кравцов пропускал игры из-за серии повреждений. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.