У Кравцова расстройство желудка. Форвард «Рейнджерс» не сыграет с «Нэшвиллом»

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Виталий Кравцов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Российский нападающий «Рейнджерс» не сможет принять участие в игре из-за расстройства желудка.

22-летний хоккеист набрал первый результативный балл в этом сезоне в прошлом матче с «Детройтом» (8:2), отметившись голевой передачей.

Форвард сыграл в шести матчах текущего регулярного чемпионата при среднем игровом времени 08:44.

На старте этого сезона Кравцов пропускал игры из-за серии повреждений. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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