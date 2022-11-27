Сафонов о матче с «Сочи»: «6 голов – хороший результат, но могли забивать больше. Было бы еще лучше, если помогли Мифтахе сыграть на ноль»
Илья Сафонов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Сочи» (6:2).
− Реализовали свои моменты, большинство и меньшинство хорошо сыграло. Было бы еще лучше, если помогли Мифтахе [Амиру Мифтахову] сыграть на ноль.
− Тренеры перед игрой отмечали, что важно активно начать первый период.
− На каждую игру у нас установка хорошо начать, потому что был период, когда мы пропускали первыми, приходилось отыгрываться с 0:1, 0:2.
Мы понимали – нельзя давать такую фору соперникам. Делаем акцент на начале, стараемся забивать первыми. Легче играть, когда ведёшь в счете.
− Первый раз за сезон команда забросила 6 шайб. Можно сказать, что нашли нужный уровень в реализации?
− Нет, по одной игре не стоит судить. Шесть голов – хороший результат, но могли забивать больше.
Надо переносить такую реализацию на следующие матчи, тогда всё будет хорошо, – сказал нападающий «Ак Барса».
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