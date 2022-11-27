Сафонов о матче с «Сочи»: «6 голов – хороший результат, но могли забивать больше. Было бы еще лучше, если помогли Мифтахе сыграть на ноль»

поделился мнением о победе «Ак Барса» над (6:2).

− Реализовали свои моменты, большинство и меньшинство хорошо сыграло. Было бы еще лучше, если помогли Мифтахе [Амиру Мифтахову] сыграть на ноль.

− Тренеры перед игрой отмечали, что важно активно начать первый период.

− На каждую игру у нас установка хорошо начать, потому что был период, когда мы пропускали первыми, приходилось отыгрываться с 0:1, 0:2.

Мы понимали – нельзя давать такую фору соперникам. Делаем акцент на начале, стараемся забивать первыми. Легче играть, когда ведёшь в счете.

− Первый раз за сезон команда забросила 6 шайб. Можно сказать, что нашли нужный уровень в реализации?

− Нет, по одной игре не стоит судить. Шесть голов – хороший результат, но могли забивать больше.

Надо переносить такую реализацию на следующие матчи, тогда всё будет хорошо, – сказал нападающий .