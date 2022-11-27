«Ак Барс» впервые за 2 месяца выиграл два матча подряд в основное время

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«Ак Барс» одержал вторую победу подряд в основное время.

Команда тренера Олега Знарка обыграла «Сочи» (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлой игре казанский клуб выиграл у «Барыса» со счетом 2:1.

«Ак Барс» выиграл два матча подряд в основное время впервые за два месяца.

Прежде достигнуть такого результата удавалось в сентябре, когда 25 сентября был обыгран «Трактор» (3:2), а 27 сентября – «Салават Юлаев» (3:0).

На данный момент казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

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