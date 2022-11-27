Вратарь «Сочи» Третьяк пропустил 5+ шайб за матч в 8-й раз в сезоне. Он отразил 37 из 43 бросков в игре с «Ак Барсом»

отразил 37 из 43 бросков в матче против «Ак Барса».

«Сочи» уступил казанскому клубу со счетом 2:6 в игре Фонбет чемпионата . Это поражение стало пятым подряд для южан.

26-летний голкипер пропустил пять или больше шайб за матч в восьмой раз в нынешнем сезоне.

Статистика таких игр выглядит следующим образом:

«Барыс» – «Сочи» (5:4 ОТ) – 40 отраженных бросков из 45;

«Сочи» – «Нефтехимик» (4:5 ОТ) – 41 из 46;

«Сочи» – «Автомобилист» (2:5) – 23 из 28;

«Сочи» – ЦСКА (0:6) – 40 из 46;

СКА – «Сочи» (5:2) – 35 из 40;

«Сочи» – «Торпедо» (3:5) – 17 из 22;

«Куньлунь» – (5:2) – 23 из 28;

– «Сочи» (6:2) – 37 из 43.

В этом сезоне Третьяк провел 24 матча, проиграл 21 из них, пропуская в среднем 4,19 шайбы и отражая 88% бросков.