Шипачев и Кагарлицкий набрали по 3 очка за матч впервые в сезоне – против «Сочи»
Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий набрали по три очка в матче с «Сочи».
«Ак Барс» обыграл сочинскую команду (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Шипачев и Кагарлицкий забили по голу и сделали по две результативных передачи. Впервые в сезоне хоккеисты записали на свой счет три очка в одной игре.
Ранее Шипачеву удавалось набирать только два очка за матч. Такое случалось дважды – 10 ноября против «Торпедо» и 23 ноября против «Барыса».
Кагарлицкий также два раза максимально набирал два балла за игру – 5 сентября с ЦСКА и 27 сентября против «Салавата Юлаева».
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