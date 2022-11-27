Шипачев и Кагарлицкий набрали по 3 очка за матч впервые в сезоне – против «Сочи»

и набрали по три очка в матче с .

обыграл сочинскую команду (6:2) в игре Фонбет чемпионата .

Шипачев и Кагарлицкий забили по голу и сделали по две результативных передачи. Впервые в сезоне хоккеисты записали на свой счет три очка в одной игре.

Ранее Шипачеву удавалось набирать только два очка за матч. Такое случалось дважды – 10 ноября против «Торпедо» и 23 ноября против «Барыса».

Кагарлицкий также два раза максимально набирал два балла за игру – 5 сентября с ЦСКА и 27 сентября против «Салавата Юлаева».