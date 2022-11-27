«Металлург» выиграл 3 из 3 матчей у «Салавата» в сезоне КХЛ

«Металлург» вновь обыграл «Салават Юлаев» в чемпионате .

Команда тренера победила уфимский клуб (3:1) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Магнитогорцы переиграли во всех трех очных встречах в нынешнем сезоне.

Команды провели первую игру 6 октября в Уфе – тогда магнитогорцы выиграли со счетом 3:2. Во второй раз победил «Салават» 23 ноября на домашнем льду – 2:1.

«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» находится на пятой позиции.