«Металлург» выиграл 3 из 3 матчей у «Салавата» в сезоне КХЛ
«Металлург» вновь обыграл «Салават Юлаев» в чемпионате КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева победила уфимский клуб (3:1) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Магнитогорцы переиграли «Салават Юлаев» во всех трех очных встречах в нынешнем сезоне.
Команды провели первую игру 6 октября в Уфе – тогда магнитогорцы выиграли со счетом 3:2. Во второй раз «Металлург» победил «Салават» 23 ноября на домашнем льду – 2:1.
«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» находится на пятой позиции.
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