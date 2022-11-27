Форвард «Салавата» Хмелевски не забивает 11 игр подряд. 13:16 с «Металлургом» – наименьшее игровое время в сезоне

продлил безголевую серию до 11 матчей.

«Салават Юлаев» проиграл (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий уфимского клуба не отметился результативными действиями, не нанес ни одного броска и провел на льду 13 минут и 16 секунд.

13:16 – наименьшее игровое время, которое получал Хмелевски в текущем сезоне.

Форвард набрал 2 (0+2) очка в последних 11 играх за .

Всего на счету Хмелевски 19 (10+9) баллов в 35 матчах нынешнего сезона. Статистику хоккеиста можно изучить здесь.