Ротенберг после 6:2 с «Торпедо»: «Накидывать «пальтишко» на большой поляне тяжелее, больше дырок образовывается. Будем его улучшать, это наш козырь»

после игры с «Торпедо» (6:2) заявил, что возвращается на свой уровень.

Матч прошел на площадке европейского размера.

– Показалось, что СКА играл слишком осторожно, от обороны. Была ли такая установка?

– Нет, нам надо было просто привыкнуть к большой поляне. Это было непросто. А так мы всегда играем по своей системе.

То, что парни ловили шайбы на себя, без обороны хоккея не бывает. Сегодня была не лучшая наша игра, но главное, что команда выздоравливает. Возвращаемся на свой уровень.

– После победы над в Санкт-Петербурге вы говорили, что накинули на соперника «пальтишко из колючей проволоки». Сегодня у СКА была явно другая тактика. Намеренно оставили пальтишко в раздевалке?

– «Пальтишко» – это игра в давление в зоне соперника, где мы перекрываем все его передачи. Накидывать «пальтишко» на большой поляне тяжелее. Больше дырок образовывается.

Так что будем улучшать наше «пальтишко», это наш козырь. На больших полянах надо больше работать ногами, – сказал главный тренер СКА.