Роман Ротенберг: «Тихонов говорил, что секрет успеха сборной СССР – работа и дисциплина. СКА продолжает следовать традициям, которые заложили великие тренеры»

заявил, что СКА следует традициям, которые заложили великие тренеры СССР.

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга высказался после матча против (6:2).

– У вас много хороших игроков по меркам , но от вас всегда слышно «работа» и «работать». Нет желания, чтобы такие ребята играли в хоккей, а не работали на площадке?

– Если мы вернемся к истокам нашего хоккея, например, когда играл в сборной СССР, то всегда говорилось, и Виктор Васильевич Тихонов повторял, что секрет успеха сборной СССР – работа и дисциплина. То есть мы по сути продолжаем следовать тем традициям, которые заложили наши великие тренеры.

Работа и дисциплина – это фундамент, потом импровизация и креатив. Да хоккей – это игра, но должен быть фундамент и игра на команду.

Командная дисциплина, например, заключается не просто в том, что мы работаем – мы работаем с головой. К примеру, если какой-то из наших игроков не ловит на себя шайбу в какой-то ситуации, и мы из-за этого проигрываем – это может быть один момент, как в седьмом матче финала конференции, но он может стать ключевым в сезоне.

Стремимся к тому, чтобы каждый наш игрок, несмотря на фамилии, ловил шайбу на себя в любой ситуации. И мы сегодня это показали, поэтому и победили, – сказал Ротенберг.