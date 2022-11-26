Михаил Орлов о 2:6 от СКА: «Вторую игру подряд слишком хотим забить, подключаемся в атаку, забывая про оборону. Приношу извинения болельщикам «Торпедо»

поделился мыслями после матча против СКА (2:6).

«Вторую игру подряд слишком хотим забить, подключаемся в атаку, забывая про оборону и пропускаем такие голы. В третьем периоде хотели спасти игру и у нас были шансы. Где-то потеряли концентрацию и СКА нас за это наказал. При этом ЦСКА играл в более закрытый хоккей, чем СКА. СКА играл активно, в нашем стиле.

Первый период был равный и по игре, и по счету. Потом СКА подзакрылся, забил два гола и стал играть по счету. Ловили нас на контратаках в третьем периоде, в чем и преуспели.

Любое поражение – это не тот результат, который мы хотим видеть. А такие поражения и подавно. На правах капитана приношу извинения от всей команды нашим болельщикам и обещаю, что мы сделаем все, чтобы на Дальнем Востоке такого не повторилось», – сказал защитник .