Ротенберг о победе над «Торпедо»: «У СКА пальтишко из колючей проволоки сработало: в обороне, в средней, в атаке»

объяснил, за счет чего СКА обыграл .

Питерская команда победила со счетом 3:0

«Важная игра для нас, ребята молодцы, выполнили установку, сыграли дисциплинированно, друг за друга.

Где-то у нас пальтишко из колючей проволоки сработало и в зоне обороны, и в средней зоне, и в зоне атаки.

Друг другу помогали, забили хорошие голы, помогали вратарю, сыграли на ноль. То, что нам нужно, – железобетонная оборона и яркая атака.

Можем улучшить реализацию голевых моментов. У нас было их очень много, должны были выигрывать с явным преимуществом. Будем отрабатывать реализацию.

Продолжаем работать. 10 минут можно порадоваться, а уже послезавтра к нам приезжает серьезный соперник, который обыграл «Северсталь». Готовимся, работаем», – заявил главный тренер