«У «Адмирала» была правильная философия. Шаг за шагом ребята сплачиваются». Тамбиев после 2:1 с «Нефтехимиком»

высказался о победе над (2:1).

Команды провели между собой третий матч подряд. В Нижнекамске победу одержал «Нефтехимик» (1:0), во Владивостоке – дважды «Адмирал» (в первой игре – 4:3).

«Серийные игры всегда сложные. В них на первую роль выходит сила воли, характер и командный дух. Доволен, что мы выиграли именно вторую игру.

У команды была правильная философия. Это приходит не сразу, но шаг за шагом ребята сплачиваются.

За счет этого, за счет системы игры мы добились этой победы. Было видно, что сложно, тяжело, но ребята вытаскивали все из себя и работали честно, до конца», – сказал главный тренер дальневосточников.