Леонтьев об 1:2 с «Адмиралом»: «Не смогли пробить Серебрякова, нужно было больше креатива. Не зря он в топе вратарей»

Тренер считает, что команде не хватило креатива в матче с .

Нижнекамцы уступили клубу из Владивостока (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вратарь хозяев отбил 36 бросков из 37.

«Упорный поединок. Конечно, нам хотелось реабилитироваться за вчерашний матч, настрой был боевой. Не смогли пробить вратаря соперника, нужно было для этого больше креатива проявлять, нестандартные решения принимать.

Не зря Никита Серебряков находится в топе вратарей – он боец. Думаю, для зрителей это был интересный матч, хотя команды и не забили много голов. Мы носы не вешаем – игра есть, будут и победы», – сказал Олег Леонтьев.