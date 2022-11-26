«Адмирал» одержал 7-ю победу подряд дома и вышел на 3-е место на Востоке.

одержал 7-ю победу подряд дома и вышел на 3-е место на Востоке.

Сегодня команда под руководством вновь справилась с (2:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Владивостока в 7-й раз подряд выиграл дома и вышел на текущее 3-е место в Восточной конференции с 46 очками в 36 матчах.

На первом месте идет «Автомобилист» с 49 очками в 34 играх, на третьем – «Металлург» с 46 очками в 33 играх.

В следующем матче «Адмирал» примет «Торпедо» (30 ноября).