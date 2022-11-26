Малкин не набрал очков во 2-м матче кряду. Ранее была результативная серия из 7 игр

Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Россиянин не набрал очков во 2-й игре кряду. Перед этим у него была результативная серия (3+5) из 7 матчей.

В 21 игре сезоне на счету Малкина 20 (8+12) баллов.

Сегодня за 17:14 – лучший показатель среди форвардов (2:36 – в большинстве) – у нападающего 4 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».