Малкин не набрал очков во 2-м матче кряду. Ранее была результативная серия из 7 игр
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).
Россиянин не набрал очков во 2-й игре кряду. Перед этим у него была результативная серия (3+5) из 7 матчей.
В 21 игре сезоне на счету Малкина 20 (8+12) баллов.
Сегодня за 17:14 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (2:36 – в большинстве) – у нападающего 4 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
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