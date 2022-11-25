Малкин о 1000 матчей в НХЛ: «Мы еще не закончили! Не описать словами, что значат для меня и моей семьи последние несколько дней»

поделился эмоциями относительно проведения 1000 матчей в НХЛ.

Перед игрой чемпионата НХЛ с «Калгари» состоялась торжественная церемония в честь 1000-го матча Малкина в лиге. Он достиг юбилейной отметки в прошлой игре с «Чикаго» на выезде, этот матч стал 1001-м.

«1000 матчей. Не могу поверить. Я еще никогда не был настолько благодарен. Благодарен за лучших партнеров по команде, лучшую организацию и лучших болельщиков.

Я не могу описать словами, что значит для меня и моей семьи последние несколько дней. Никогда так не гордился тем, что представляю «пингвинов». 1001 игра достойных воспоминаний... Но мы еще не закончили!» – написал российский хоккеист.

Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду