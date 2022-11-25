Вадим Шипачев: «У меня очки с большим скрипом идут в этом сезоне. За что мне давать 20 минут?»

высказался о своей результативности в этом сезоне.

– Андрей Назаров, у которого вы играли в «Северстали», недавно сказал: «Дайте Шипачеву 20 минут и все наладится».

– Проблема в том, что если мне дать 20 минут, Радулову 20 минут, то что останется остальным? Ведь мы с Саней играем в разных звеньях. Тогда другие тройки будут играть по 10, а то и меньше.

Если ты делаешь результат, то вопросов нет – можешь и 20 минут играть. У меня очки с большим скрипом идут в этом сезоне. За что мне давать 20 минут? Тут все логично.

Сейчас еще сезон такой необычный. Раньше ведь как? Если на сборах немного недобрал, то в паузе на Евротур можешь поднабрать форму. Сейчас такой возможности нет. Не случайно команды, даже самые топовые, начинает лихорадить, – сказал форвард .

Шипачев набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 5» в 33 матчах. Текущая безголевая серия достигла 12 игр.