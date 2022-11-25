Губерниев о посещении матча «Югры»: «Мне подарили свитер с 22‑м номером. Теперь играю за них. Я вообще играю за многие команды»
Дмитрий Губерниев рассказал о посещении матча «Югры» в Ханты-Мансийске.
Комментатор «Матч ТВ» произвел символическое вбрасывание перед началом игры регулярного чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» между «Югрой» и «Рубином» (2:3 Б).
«Все прошло прекрасно, спасибо «Югре» за приглашение! Прочитал четверостишие:
Хочешь быть здоровым, как он,
Показав на хоккеиста,
Болей за хоккей
И люби биатлон!
Сорвал аплодисменты, большой успех, мне подарили свитер с 22‑м номером. Теперь играю за «Югру». Я вообще играю за многие команды.
Спасибо большое хоккейному клубу за приглашение, было очень приятно! Вообще регион Югра развивается в плане спорта, большие молодцы, построили новый дворец спорта.
Я слежу за спортсменами Югры, часто приезжаю сюда на различные мероприятия, каждый год веду награждение лучших спортсменов региона», – сообщил Губерниев.
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