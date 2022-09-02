ВХЛ сменила название на Всероссийскую хоккейную лигу

Высшая хоккейная лига сменила название.

С нового сезона она будет называться Всероссийской хоккейной лигой.

«ВХЛ открывает новую главу своей истории – уже завтра, 3 сентября 2022 года, стартует тринадцатый сезон лиги. В соревновании примут участие 26 российских клубов из 24 регионов страны.

В матче открытия встретятся действующий чемпион тюменский «Рубин» и победитель регулярного чемпионата предыдущего сезона «Югра» из Ханты-Мансийска.

В новый сезон ВХЛ вступает c новым названием – Всероссийская хоккейная лига, которое подчеркивает ее особый статус в качестве соревнования, объединяющего профессиональные клубы всей страны и более полно раскрывает поставленные перед лигой цели и задачи», – говорится на сайте ВХЛ.