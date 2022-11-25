Ротенберг на вопрос об игре Подъяпольского: «Мы никогда не обвиняем вратаря – у нас всегда вопрос «кто дал бросить?»

высказался об игре нового вратаря СКА Владислава Подъяпольского.

В 2 матчах после обмена из «Северстали» он потерпел 2 поражения, пропустив 4 шайбы при 90,7% отраженных бросков.

– Что скажете об игре Подъяпольского?

– Мы довольны всеми нашими хоккеистами. Он сегодня действовал здорово. Почти весь третий период был без работы. Было тяжело войти, но он сделал несколько сэйвов в овертайме. Но когда нападающий выходит «один в ноль» без догоняющего – это самый тяжелый момент для любого вратаря.

Особенно для того, который весь третий период был без работы, – это усложняет задачу. Надо каждому сделать выводы. Каждый может улучшить свою игру.

Мы никогда не обвиняем вратаря – у нас всегда вопрос «кто дал бросить?». Будем работать вместе, чтобы помочь голкиперу в будущих матчах. Особенно в следующей игре, – сказал главный тренер СКА после матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).