Ротенберг о поражении от «Локомотива»: «СКА доминировал в 3-м периоде – надо было забивать. Не хватило свежести в завершении»

дал комментарий после поражения от со счетом 1:2 в овертайме.

– Огромное спасибо болельщикам – были полные трибуны. Мы отдали много эмоций в игре против ЦСКА. Ребята – молодцы, проявили волю и характер. Старались сыграть в наш хоккей, много бросали. Может быть, не хватило свежести, чтобы забить.

Здорово сыграл вратарь, «Локомотив» отлично действует в обороне – это организованная и обученная команда. Допустили ошибку в овертайме. Мы обязательно все это разберем. Посмотрим видео и проанализируем.

– В чем ошибка в моменте с голом в овертайме?

– Хоккей – это игра ошибок. Мы ее разберем детально. У нас многие ребята серьезно болели – поймали вирус в поездке. Некоторые выходят на антибиотиках. Кто-то возвращается после болезни – не все готовы на сто процентов.

Тем не менее все играют, проявляют силу воли и силу духа в каждом моменте.

Такие ситуации случаются, главное – правильно на них реагировать. Мы не будем искать виноватых. Сделаем шаг вперед и не допустим подобных ошибок к будущем.

– Существует ли универсальный способ, чтобы взламывать эшелонированную оборону соперника и добиваться результата?

– Убрать лишний пас, больше бросать. Сегодня феноменально сыграл вратарь – он очень хороший голкипер, действует агрессивно, выкатывается.

Можно бросить похитрее, в противоход – он быстро перемещается. Где-то пойти на добивание, забить гол «с мясом». Нужны рабочие голы.

Надо уметь играть в таких матчах, когда тяжело взламывается оборона. Мы это преодолевали не раз. Сегодня не хватило свежести в завершении.

После такой игры с ЦСКА ребята смогли выжать из себя все, что было. В третьем периоде надо было забивать, когда мы доминировали.

А лучше играть на результат с первой секунды матча. Будем стремиться к этому в следующей игре. Здесь нет секретов – это работа и дисциплина. И нужно больше играть на гол, – сказал главный тренер СКА.