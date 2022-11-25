Ротенберг о голе «Локомотива» в овертайме: «Момент никак не объяснить, никакой логики не было – соперник сломал клюшку. Бывают необъяснимые ошибки»

прокомментировал пропущенный гол СКА в овертайме матче с .

– В овертаймах «три на три» много голов забивают после ошибок. В таком формате больше тактического мастерства или элемента случайности?

– Здесь на первый план выходит индивидуальное мастерство хоккеистов. Умение открываться друг под друга, игра с шайбой.

Всегда есть задача выиграть первое вбрасывание и дальше уже наносить броски на гол. Не просто бросать, не просто отдавать шайбу сопернику, а делать это, когда хоккеист уверен на сто процентов, что будет гол. В ином случае мы отдаем шайбу сопернику.

Будем улучшать нашу игру и в овертайме, и «пять на пять», и в большинстве, и в меньшинстве. У нас впереди много работы.

Сегодняшний момент никак не объяснить. Бывают ситуации, когда случаются необъяснимые ошибки – это хоккей. Поэтому всем и интересно смотреть.

Никакой логики в этом моменте не было – соперник сломал клюшку, можно было принять разные решения и забить гол. Но мы получили обратную ситуацию.

Еще важно, что наш вратарь весь третий период был практически без работы – мы атаковали в зоне соперника. Для голкиперов это непросто – нужно уметь играть в таких матчах. Сложно, когда нет игрового тонуса, когда мало бросков. Нужно уметь держать себя в игре.

Необходимо добавить каждому. Важно, чтобы все были здоровы, чтобы все вернулись после болезней и травм. Продолжим работать. Впереди очень важная игра, – сказал главный тренер .