Ди Джей Смит об «Оттаве» в подвале Востока: «Негатив сейчас неуместен. Он не поможет, как и жалость к себе»

Тренер «Оттавы» высказался о текущих проблемах команды.

Команда набрала 13 очков в 19 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции.

«Негатив сейчас неуместен. В матче с «Вегасом» (1:4 – прим. Sports.ru) мы хорошо поработали, но не добились желаемого результата.

Жалость к себе нам не поможет. Негатив тоже не поможет. Я знаю, что ребятам не все равно. Они выкладываются каждую ночь. Не думаю, что кто-то может посчитать, что не хватает отдачи.

Стало слишком много внимания и давления в том плане, что нужно выигрывать здесь и сейчас. Мы сами давим на себя.

Осталось 63 игры. Наша первая часть сезона пристально рассматривается и критикуется. Есть команды, которые сейчас побеждают, а в будущем, вероятно, не будут столько выигрывать. Нужно верить в процесс.

Я знаю, что моя работа заключается в том, чтобы выигрывать матчи. Исправлять ситуацию. Если кто-то травмирован, я должен заставить других играть лучше. Я беру на себя полную ответственность за то, что у нас мало побед. Но я не собираюсь искать негатив и показывать на кого-то пальцем», – сказал Смит.

Брэди Ткачак о критике в адрес Смита: «Меня тошнит от негатива, надоело. Никто не виноват, кроме игроков»