Брэди Ткачак о критике в адрес Смита: «Меня тошнит от негатива, надоело. Никто не виноват, кроме игроков»
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак высказался касательно поражения от «Нью-Джерси» (1:5).
«Это мы виноваты в том, что не подготовились – это я виноват в том, что не помог команде подготовиться. Я беру на себя ответственность за это.
И да, этим вечером были моменты, когда мы играли надежно, играли в свою игру, но этого было недостаточно.
Многие критикуют тренера Ди Джея Смита? Меня тошнит от такого негатива. Никто не виноват, кроме нас самих, игроков.
Мы не были готовы играть сегодня. Это моя работа – подготовить всех.
И да, мне надоело видеть весь этот негатив, соцсети и все такое», – сказал нападающий «Оттавы».
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