Брэди Ткачак о критике в адрес Смита: «Меня тошнит от негатива, надоело. Никто не виноват, кроме игроков»

Капитан «Оттавы» высказался касательно поражения от (1:5).

«Это мы виноваты в том, что не подготовились – это я виноват в том, что не помог команде подготовиться. Я беру на себя ответственность за это.

И да, этим вечером были моменты, когда мы играли надежно, играли в свою игру, но этого было недостаточно.

Многие критикуют тренера ? Меня тошнит от такого негатива. Никто не виноват, кроме нас самих, игроков.

Мы не были готовы играть сегодня. Это моя работа – подготовить всех.

И да, мне надоело видеть весь этот негатив, соцсети и все такое», – сказал нападающий «Оттавы».