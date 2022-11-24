Лихачев о «Локомотиве»: «Понимаю, что все начнется заново. Нужно доказывать, что я достоин играть за родной клуб»

считает, что в ему предстоит снова проявлять себя.

На данный момент 21-летний нападающий находится в аренде в . В этом сезоне он набрал 14 (9+5) очков в 24 матчах.

– Заиграть у молодым игрокам непросто, особенно креативным нападающим. Успели это прочувствовать на себе?

– У него присутствует система, к которой Игорь Валерьевич очень внимательно относится.

В «Локомотиве» замечаются самые мелкие ошибки и тут же пресекаются. На самом деле, это очень полезно. Мне этот опыт работы с Никитиным понравился.

Когда «Локомотив» приезжал на выезд в Хабаровск, то Игорь Валерьевич встретился со мной, сказал, что следит и пожелал, чтобы я не сбавлял обороты.

– Через сезон вы обязаны будете вернуться в Ярославль. Нет опасений, что все придется доказывать заново?

– Опасений нет. Я понимаю, что все начнется заново.

Нужно будет опять доказывать, что я достоин играть в родном городе за родной клуб. Но при этом, надеюсь, этот сезон покажет, что у меня есть определенные навыки.

От меня в «Локомотиве» ждали голов, а я на предсезонке не забил ни одной шайбы. Мы с Каюмовым и Шалуновым играли друг на друга, создавали много моментов, но не хватало реализации, – сказал Лихачев.