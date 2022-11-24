Ярослав Лихачев: «Панарин быстрее Гусева, но Никита играет в более умный хоккей. Он больше плеймейкер, чем снайпер»

Ярослав Лихачев поделился мыслями об игре Никиты Гусева и .

– Через Хабаровск проходил карьерный путь – игрока, которого вы отмечали как одного из любимых. Этот факт вдохновляет?

– Конечно. Это очень хороший пример. Много кто играл в «Амуре»: Плотников, Гусев, тот же Полунин из «Локомотива». Посмотрите, как Заседа сейчас играет в «Спартаке», а ведь он хабаровский. Это хороший шанс, чтобы раскрыться на уровне .

– Вы говорили, что ориентиром для вас является как Гусев, так и Панарин. В чем между ними разница, раз один звезда КХЛ, а другой в НХЛ?

– Панарин намного быстрее, чем Гусев. При этом Никита играет в более умный хоккей. Он больше плеймейкер, чем снайпер. Тогда как хоккей Артемия – это совокупность всех качеств. Если Гусев был бы чуть побыстрее, то спокойно играл бы в НХЛ.

– К кому вы ближе: к Гусеву или все-таки Панарину? Не по уровню игры, а по стилю.

– Ох, сложно сказать. Что-то между ними. Что-то есть похожее на Панарина, что-то на Гусева, – сказал нападающий .