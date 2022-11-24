Тарасов заработает около 15 млн рублей в «Автомобилисте» до конца сезона (Metaratings)
Стала известна зарплата нападающего Даниила Тарасова в «Автомобилисте».
По данным Metaratings, окладная часть составит около 15 млн рублей до конца сезона.
Соглашение с нападающим является односторонним и рассчитано до завершения сезона-2023/24.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Тарасов сыграл 11 матчей за «Ак Барс» и набрал 1 (1+0) очко. 18 ноября казанский клуб расторг соглашение с 31-летним игроком.
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