Тарасов заработает около 15 млн рублей в «Автомобилисте» до конца сезона (Metaratings)

Стала известна зарплата нападающего Даниила Тарасова в «Автомобилисте».

По данным Metaratings, окладная часть составит около 15 млн рублей до конца сезона.

Соглашение с нападающим является односторонним и рассчитано до завершения сезона-2023/24.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Тарасов сыграл 11 матчей за «Ак Барс» и набрал 1 (1+0) очко. 18 ноября казанский клуб расторг соглашение с 31-летним игроком.