Заварухин о матче с «Трактором»: «Волевая победа на характере. Верили до конца, что у нас есть силы вырвать эту игру»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

«Автомобилист» сравнял счет на последней секунде 3-го периода и одержал победу в овертайме.

«Тяжелое начало, встречались две хорошо организованные, системные команды. Первый период нам не удался, уступали в движении и по моментам.

Поговорили с ребятами в раздевалке, во втором периоде выровнялись и имели шансы забить – вратарь соперника сыграл хорошо. В третьем верили до конца, что у нас есть силы, чтобы вырвать эту игру. Здорово, что повезло, забили хорошие голы – вшестером и в овертайме.

Жалко, что у нас потеря, капитан получил травму. Анатолию Голышеву хотел бы пожелать здоровья и поблагодарить ребят за то, что верили до конца.

Волевая победа на характере. Спасибо болельщикам за поддержку, их было хорошо слышно, они нам помогали», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

0,016 секунды до сирены! Крутой камбэк «Автомобилиста» – он потом выиграл в овертайме