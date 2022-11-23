Гатиятулин о поражении от «Автомобилиста»: «Все в «Тракторе» полностью отдаются игре. Исход овертайма решила ошибка»

подвел итоги матча с (2:3 ОТ).

«Играли с одним из лидеров чемпионата и понимали, что у соперника хорошая атака. Сделали акцент на то, против кого играть. К сожалению, совершили ошибки, в том числе в позиционной атаке, чем и воспользовался соперник.

Хотел бы отметить молодежь, ребята здорово себя проявляют – движение хорошее и не боятся брать на себя игру. В лазарете семь человек, возможно, после этой паузы кто-то появится.

Гол в концовке? Конечно, неприятно в конце пропускать такой гол. Но никакой деморализации не было.

График непростой, нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Все полностью отдаются игре, но ошибка решила исход овертайма», – сказал главный тренер .