Козлов про 1:2 от «Металлурга»: «Я доволен игрой. «Салават» попал в яму, сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг травмы Виктор Козлов КХЛ Райан Мерфи Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Металлурга» (1:2).

«Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд.

– Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много.

Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодежью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти.

– Пять игр подряд через день. Как у команды с физикой?

– Других вариантов нет. Готовимся.

– Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах?

– У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.

– Почему так перетасовали звенья?

– Играли все, кто мог. У нас травмы.

 – Хмелевски сыграл на фланге в третьем звене. Почему?

– Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым.

– Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мерфи?

– Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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