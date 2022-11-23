Козлов про 1:2 от «Металлурга»: «Я доволен игрой. «Салават» попал в яму, сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти»

подвел итоги матча против (1:2).

потерпел шестое поражение подряд.

– Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много.

Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодежью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти.

– Пять игр подряд через день. Как у команды с физикой?

– Других вариантов нет. Готовимся.

– Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах?

– У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.

– Почему так перетасовали звенья?

– Играли все, кто мог. У нас травмы.

– Хмелевски сыграл на фланге в третьем звене. Почему?

– Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым.

– Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мерфи?

– Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».