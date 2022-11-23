Козлов про 1:2 от «Металлурга»: «Я доволен игрой. «Салават» попал в яму, сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти»
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Металлурга» (1:2).
«Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд.
– Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много.
Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодежью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти.
– Пять игр подряд через день. Как у команды с физикой?
– Других вариантов нет. Готовимся.
– Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах?
– У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.
– Почему так перетасовали звенья?
– Играли все, кто мог. У нас травмы.
– Хмелевски сыграл на фланге в третьем звене. Почему?
– Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым.
– Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мерфи?
– Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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