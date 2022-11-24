Брылин о том, что фанаты забросали лед мусором: «Это было небезопасно для других зрителей. Многие бутылки падали на людей, сидевших внизу»

высказался о том, что фанаты забросали лед мусором в игре с «Торонто».

Судьи отменили три гола «Нью-Джерси» в матче с «Лифс» (1:2). После третьей незасчитанной шайбы болельщики «Девилс» забросали лед посторонними предметами.

«Нью-Джерси» прервал серию из 13 побед подряд, уступив .

«Неприятно видеть, когда летят посторонние предметы на лед, и я скажу, что это было небезопасно для других зрителей. За воротами висит сетка, и многие бутылки, летевшие с самого верха, ударялись о сетку и падали на людей, сидевших внизу.

У нас команда, в отличие от «Торонто», не уходила в раздевалку, не знаю, может у них почувствовали, что там небезопасно для игроков. Лед потом почистили, все убрали, и их команда вернулась.

Могу отметить, было приятно видеть полный стадион, и такой поддержки, честно говоря, я вообще не помню на этой арене. Даже в плей-офф такого не было, чтобы стоял такой оглушительный ор, свист. Несмотря на то, что мы проиграли, осталось приятное впечатление от того, что нас так поддерживали, от всей души. Конечно, сыграла свою роль и эта 13-матчевая серия, поскольку последние 10 лет были не самые удачные для команды.

Когда мы начали сезон с двух неудачных матчей, реакция болельщиков была отрицательной, а когда команда начала выигрывать, то все поменялось. Ощущение такое, что сегодня была игра плей-офф, борьба была до самой последней минуты, и такая игра должна была понравиться болельщикам», – сказал тренер «Нью-Джерси».

Беспредел в Нью-Джерси: фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех (!) незасчитанных голов