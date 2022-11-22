Вратарь «Эдмонтона» Кэмпбелл получил шайбой в лицо на скамейке по ходу матча с «Нью-Джерси». Он ушел в раздевалку

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Вратарь «Эдмонтона» Джек Кэмпбелл получил шайбой в лицо на скамейке в матче с «Нью-Джерси».

Голкипер «Ойлерс» был сменщиком Стюарта Скиннера в этой игре регулярного чемпионата НХЛ. «Девилс» одержали победу – 5:2. 

Во втором периоде шайба после рикошета попала в лицо Кэмпбеллу, находившемуся на скамейке «нефтяников». 

Вратарь ушел в раздевалку и больше не вернулся.

27-летний экстренный вратарь Джордж Блиник (игравший ранее за команду из 3-го дивизиона NCAA) был готов подменить Скиннера, если бы он не смог продолжить матч. 

После игры главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт не сообщил подробностей о состоянии Кэмпбелла. Скиннер сказал, что у Джека было носовое кровотечение.

В 10 матчах сезона 30-летний американец отражает 87,4% бросков при коэффициенте надежности 4,27. Показатели Скиннера за 10 игр – 92,1% и 2,78. 

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