«Нью-Джерси» прервал серию из 13 побед подряд, уступив дома «Торонто» (1:2)

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«Нью-Джерси» прервал серию из 13 побед подряд, уступив «Торонто».

«Девилс» проиграли «Лифс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Автором победной шайбы стал 23-летний шведский форвард Понтус Хольмберг. Этот гол стал для него первым в лиге. 

Таким образом, 13-матчевая победная серия «Нью-Джерси» завершилась. Команда Линди Раффа не сумела побить клубный рекорд, установленный в сезоне-2000/01 (13 побед). 

Рекорд лиги был установлен «Питтсбургом» в сезоне-1992/93 (17 побед). 

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