Болельщики забросали лед мусором после 3-й незасчитанной шайбы «Нью-Джерси» в матче с «Торонто»

Судьи отменили три гола «Нью-Джерси» в матче НХЛ с «Торонто» (1:2).

После третьей незасчитанной шайбы в середине третьего периода болельщики «Девилс» забросали лед посторонними предметами.

В результате игра была приостановлена более чем на 5 минут.

Матч был возобновлен после того, как мусор убрали со льда.

«Нью-Джерси» прервал серию из 13 побед подряд, уступив «Торонто».

Беспредел в Нью-Джерси: фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех (!) незасчитанных голов