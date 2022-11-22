Рафф о 13 подряд победах «Нью-Джерси»: «Мы еще ничего не доказали. Нам предстоит пройти долгий путь»

не считает, что что-то доказал, одержав 13 побед подряд.

Сегодня команда обыграла «Эдмонтон» (5:2) в регулярном чемпионате , повторив клубный рекорд.

«Я считаю, что мы еще ничего не доказали. Да, по ходу этой серии мы показали хороший хоккей. Но нам предстоит пройти долгий путь.

Мы знаем, что сейчас за нами охотятся. Соперники будут стремиться показать свою лучшую игру против нас. Мы получили признание.

Нам просто нужно продолжать стараться и играть в тот же самый хоккей, что и сейчас», – сказал главный тренер «Девилс».