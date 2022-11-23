Третьяк о том, сколько клубы тратят на зарплаты легионеров: «Минимум 3 млрд рублей в год. Существует финансовый перекос в пользу иностранцев»

заявил, что клубы тратят минимум 3 млрд рублей в год на зарплаты легионеров.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3 в заявке команды на матч.

– Сколько денег тратят российские клубы на зарплаты иностранных хоккеистов?

– В последние годы эта сумма, по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/2023, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Но тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.

В КХЛ есть потолок зарплат – 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию [Александра] Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям.

Знаю случаи, когда отдельные команды выделяли на зарплаты иностранцев более 300 млн рублей. То есть пять человек съедали треть всей платежной ведомости.

При этом нельзя сказать, что такие траты приводят к спортивным успехам. Те же самые команды со столь дорогими иностранцами не проходили даже в четверку лучших по итогам сезона, вылетали из плей-офф на ранних стадиях.

Если в чемпионате России будет меньше иностранцев, то слабее наш хоккей точно не станет. Это показывает сама жизнь. Легионеры – не гарантия побед. В КХЛ был целый ряд зарубежных клубов, которые имели право держать любое количество нероссийских игроков. Никто из них ни разу не стал чемпионом, а чаще всего заканчивал сезон во второй десятке.

Высокий уровень хоккея в нашем чемпионате обеспечивают именно отечественные игроки, и мы хотим, чтобы их стало больше, – сказал президент .