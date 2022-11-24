Кочетков отразил 22 броска «Аризоны» из 25 (один – клюшкой в падении) и впервые в НХЛ проиграл в основное время
Петр Кочетков пропустил 3 шайбы от «Аризоны» и впервые в НХЛ проиграл в основное время.
«Каролина» уступила «Койотис» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь «Харрикейнс» отразил 22 броска из 25. Четвертая шайба была заброшена соперником в пустые ворота.
Таким образом, он потерпел первое в карьере поражение в основное время в рамках регулярных чемпионатов НХЛ (в 8-м матче).
В концовке второго периода Кочетков сделал эффектный сэйв клюшкой в падении.
Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ без поражений в основное время в первых 7 матчах
«Каролина» продлила контракт с Кочетковым на 4 года. Кэпхит – 2 млн долларов
Комментарии