Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ, ни разу не проигравший в основное время в первых 7 матчах

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Петр Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ без поражений в основное время в первых 7 матчах.

Сегодня российский вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 23 в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:4 ОТ).

В первых 7 играх в рамках регулярок у него 5 побед и 2 поражения в овертаймах. 

Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ, который ни разу не проиграл в основное время в первых 7 матчах. 

В XXI веке такого результата добились еще 4 вратаря – Спенсер Найт (8-0-1, «Флорида», 2020/21 и 2021/22), Мартин Джонс (8-0-0, «Лос-Анджелес», 2013/14), Майк Кондон (6-0-2, «Монреаль», 2015/16) и Витек Ванечек (5-0-2, «Вашингтон», 2020/21). 

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