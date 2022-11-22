Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ, ни разу не проигравший в основное время в первых 7 матчах

– 13-й вратарь в истории без поражений в основное время в первых 7 матчах.

Сегодня российский вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 23 в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:4 ОТ).

В первых 7 играх в рамках регулярок у него 5 побед и 2 поражения в овертаймах.

Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ, который ни разу не проиграл в основное время в первых 7 матчах.

В XXI веке такого результата добились еще 4 вратаря – (8-0-1, «Флорида», 2020/21 и 2021/22), (8-0-0, «Лос-Анджелес», 2013/14), Майк Кондон (6-0-2, «Монреаль», 2015/16) и (5-0-2, «Вашингтон», 2020/21).