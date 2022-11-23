Агент Паремузов: «Третьяк занимается дешевым популизмом. У нас не школа благородных девиц. Задача команды – побеждать, а не воспитывать игроков»

Сергей Паремузов считает, что Владислав Третьяк занимается дешевым популизмом.

Хоккейный агент высказался о том, что в могут ввести правило трех лимитчиков со следующего сезона.

В сезоне-2022/23 клубы могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного – 2003 года рождения или моложе.

«Это полнейшая глупость, которая приведет только к деградации хоккеистов. Никакие ограничения не дают результата. У нас ведь не школа благородных девиц. У команды задача – побеждать, а не воспитывать игроков.

Если молодой хоккеист соответствует уровню лиги, то он играет, и никто его держать на лавке не будет. Если он не подходит, то почему должен занимать чье-то место?

И это в первую очередь ударит по клубам со средним бюджетом. У таких монстров, как СКА и , большое количество талантливой молодежи. А если нет подходящих игроков, то будут сидеть на лавке «полуинвалиды». Ни к чему хорошему это не приведет.

– вратарь советской школы и хорошо бы его спросить, были ли в его время какие-то лимиты на молодых в заявке. Если молодой игрок был готов выступать в команде мастеров – он играл. Сейчас парень сидит на лавке вместо того, чтобы играть, и его возят, как чемодан без ручки – бросить жалко и везти тяжело.

Предел лимита заканчивается, а у хоккеиста сезон-два потеряны. Его игровая практика была две-три минуты за матч, а он мог выступать в или . А у хоккеиста уже корона на голове: «Я игрок КХЛ!», потом начинаются моральные травмы.

Президент ФХР должен создавать нормальные условия для функционирования такого общественного института, как хоккей, любимый многими вид спорта, а Третьяк на протяжении всей своей деятельности занимается обыкновенным дешевым популизмом», – сказал Паремузов.