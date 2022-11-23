Сергачев о мотивации: «Нужно играть на максимуме, потому что люди на трибунах отдали деньги. Я не могу их подвести»

рассказал о том, что поддержка болельщиков прибавляет мотивации.

– Важна ли поддержка трибун и как она ощущается?

– Конечно, поддержка трибун важна, потому что иногда бывают игры, когда ничего не происходит, а фанаты все равно тянут команду вперед.

И тебя это заряжает, плюс само ощущение, когда ты понимаешь, что на игру пришли посмотреть двадцать тысяч человек. Расслабляться нельзя.

Нужно играть на максимуме, потому что люди на трибунах отдали деньги, чтобы посмотреть игру, и я не могу их подвести.

Или, например, кто-то пришел на свой первый матч, и я должен показать, на что способен, сделать матч запоминающимся. Это дополнительная мотивация, – рассказал защитник «Лайтнинг».