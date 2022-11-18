Сергачев – 2-я звезда матча с «Калгари»: 2 передачи, «+1» и 3 перехвата за 24:55. У него 17 очков в 17 играх
Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Калгари».
Защитник помог «Тампе» обыграть «Флэймс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На его счету стало 17 (4+13) очков в 17 играх сезона при нейтральном показателе полезности («0»).
Сегодня Сергачев (24:55 – 2-е время в команде, 2:34 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 3 перехвата (потерь не было). Также получил малый штраф.
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