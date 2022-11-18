Сергачев – 2-я звезда матча с «Калгари»: 2 передачи, «+1» и 3 перехвата за 24:55. У него 17 очков в 17 играх

сделал 2 передачи в матче с .

Защитник помог обыграть «Флэймс» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

На его счету стало 17 (4+13) очков в 17 играх сезона при нейтральном показателе полезности («0»).

Сегодня Сергачев (24:55 – 2-е время в команде, 2:34 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 3 перехвата (потерь не было). Также получил малый штраф.