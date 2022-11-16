Вячеслав Фетисов: «Сергачев – самый многофункциональный защитник в НХЛ на сегодняшний день»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о защитнике «Тампы» Михаиле Сергачеве.
«Михаил на сегодняшний день – действительно самый многофункциональный защитник не только из российских ребят, но и во всей НХЛ.
Он вот говорил недавно, что хочет, чтобы про него говорили как про легенду в защите, и, мне кажется, ему до этого осталось не так много. Конечно, поработать еще надо, но я не сомневаюсь, что он будет наращивать свой потенциал, свою силу и ум в защите.
Он уже очень хорош, и мне хочется, чтобы он стал расти дальше. Желаю ему удачи», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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