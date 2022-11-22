Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26
Михаил Сергачев дважды помешал Давиду Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы».
Российский защитник не дал чешскому форварду «Бостона» увеличить преимущество в счете в концовке игры. Матч завершился победой «Брюинс» – 5:3.
Сегодня Сергачев (24:26, 1:57 – в большинстве, 2:55 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 2 броска, применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и 3 перехвата.
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