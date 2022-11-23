Кожевников о Панарине и 10 матчах без голов: «Бывают спады у всех, Овечкин тоже не забивал. Почему мы так реагируем? Люди не роботы»
Александр Кожевников не считает проблемой 10-матчевую безголевую серию Артемия Панарина.
Сегодня форвард «Рейнджерс» в 3-й раз подряд остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).
«Бывают спады у всех. Овечкин, например, тоже не забивал. Почему мы так реагируем на это? Главное, чтобы он пользу команде приносил.
Это нормально, люди не роботы. У всех есть спады, так что ничего страшного не происходит», – считает двукратный олимпийский чемпион.
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