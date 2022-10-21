Александр Кожевников: «Панарин может привести «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли-2023. Он уже великий!»

оценил игру форварда «Рейнджерс» .

«От Панарина можно ожидать все что угодно. Он очень креативный игрок и всегда что-нибудь придумает.

Артемий – сто процентов ведущий хоккеист . Ему могут помешать только травмы в этом сезоне.

Он может привести свою команду к победе в Кубке Стэнли в этом году, Артемий уже великий!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина