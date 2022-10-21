Александр Кожевников: «Панарин может привести «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли-2023. Он уже великий!»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Хоккей

Александр Кожевников оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«От Панарина можно ожидать все что угодно. Он очень креативный игрок и всегда что-нибудь придумает.

Артемий – сто процентов ведущий хоккеист «Рейнджерс». Ему могут помешать только травмы в этом сезоне.

Он может привести свою команду к победе в Кубке Стэнли в этом году, Артемий уже великий!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные