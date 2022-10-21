Александр Кожевников: «Панарин может привести «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли-2023. Он уже великий!»
Александр Кожевников оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
«От Панарина можно ожидать все что угодно. Он очень креативный игрок и всегда что-нибудь придумает.
Артемий – сто процентов ведущий хоккеист «Рейнджерс». Ему могут помешать только травмы в этом сезоне.
Он может привести свою команду к победе в Кубке Стэнли в этом году, Артемий уже великий!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина
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